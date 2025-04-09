Врач Овдей: храп негативно влияет на сердце, сосуды, мозг и психику

Храп — это не только раздражающий фон для семейных ссор. Зачастую это тревожный сигнал организма, который может привести к серьезным диагнозам. Врач-оториноларинголог Роман Овдей в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил об опасных последствиях храпа.

По словам доктора, храп возникает из-за сужения дыхательных путей, вызывая остановку дыхания на десятки секунд. Это называется синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). Он негативно влияет на сердце, сосуды, мозг и психику.

В группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью, злоупотребляющие алкоголем, имеющие лишний вес и проблемы с дыханием. Овдей подчеркнул мультфакторность храпа и рекомендовал снижать вес, спать на боку, отказаться от курения и алкоголя.

Физиологические и анатомические причины устраняются врачами. Для диагностики и лечения нужно обращаться к сомнологу или оториноларингологу, заключил специалист.