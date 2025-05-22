Врач Осипов предупредил о возможном поражении мозга при птичьем гриппе

Врач Андрей Осипов обсудил риски, связанные с новым штаммом птичьего гриппа у людей. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Эпидемия активно распространяется в Европе и США, где регистрируется массовое заражение кошек. Существует вероятность передачи вируса и человеку.

«Последняя достаточно серьезная вспышка птичьего гриппа была в 2011–2012 годах в России, и тогда мы видели даже летальные исходы, поэтому заболевание достаточно опасно», — напомнил медик.

По его словам, вирус опасен поражением легких, мозга и нарушением свертываемости крови, что приводит к большому количеству смертей. Заразиться можно не только воздушно-капельным путем, но и через фекалии, добавил специалист.