Врач Осипов посоветовал не купаться в холодной воде при проблемах с сердцем и легкими

Не стоит купаться в открытых водоемах с температурой ниже +17…+19 градусов. Об этом рассказал врач Андрей Осипов в беседе с Regions.

По его словам, самой комфортной температурой для воды считается +25 градусов и выше. Во время купания также важно учитывать и состояние здоровья.

Медик посоветовал не плавать в холодной воде при хронических заболеваниях сердца, легких, печени. Та же рекомендация касается людей старше 60 лет, добавил сайт KP.RU.

Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте