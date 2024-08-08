Врач Осипов посоветовал не купаться в холодной воде при проблемах с сердцем и легкими

Не стоит купаться в открытых водоемах с температурой ниже +17…+19 градусов. Об этом рассказал врач Андрей Осипов в беседе с Regions .

По его словам, самой комфортной температурой для воды считается +25 градусов и выше. Во время купания также важно учитывать и состояние здоровья.

Медик посоветовал не плавать в холодной воде при хронических заболеваниях сердца, легких, печени. Та же рекомендация касается людей старше 60 лет, добавил сайт KP.RU.