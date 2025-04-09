Врач Осипов: бесконтрольный прием лекарств приводит к устойчивости к грибковым инфекциям

Осипов напомнил о последствиях бесконтрольного приема антибиотиков в период пандемии COVID-19. Многие люди использовали антибиотики без необходимости, что привело к нарушению микрофлоры кишечника и развитию устойчивых к антигрибковым препаратам инфекций.

«Во время ковида многие пользовались антибиотиками, особенно в тех случаях, когда они не требовались. Именно это нарушает микрофлору кишечника и вызывает развитие грибковых инфекций, которые нечувствительны к антигрибковым препаратам», — объяснил врач.

Кроме того, эксперт подчеркнул опасность грибковых инфекций для людей с онкологическими заболеваниями и тех, кто проходит антибактериальную терапию. Они могут поразить почки, печень и другие органы. Осипов акцентировал внимание на том, что инфекции, связанные с нарушениями желудочно-кишечного тракта и воспалительными заболеваниями легких, являются наиболее опасными.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что грибковые инфекции стали почти неизлечимы из-за развития устойчивости ко многим препаратам и недостатка средств для диагностики. В результате смертность от некоторых штаммов достигла 88%.