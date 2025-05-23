Врач Орлов рассказал, что аневризма мозга может долгое время не проявлять себя

Частые головные боли, усталость и снижение памяти могут быть не только признаками переутомления, но и симптомами опасного состояния — аневризмы головного мозга. Об этом KP.RU сообщил глава Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Кирилл Орлов.

Аневризма может длительное время никак себя не проявлять, из-за чего ее называют «немой». Она может возникнуть по разным причинам: от врожденной слабости сосудов до последствий травм головы или резких перепадов артериального давления. Курение и чрезмерное употребление алкоголя также могут стать факторами риска, написал сайт aif.ru.

По словам врача, по мере роста аневризмы состояние пациента ухудшается: появляются головокружения, усиливается боль, снижается работоспособность и возникают проблемы с концентрацией и памятью. Увеличение образования создает давление на мозговые ткани и повышает риск кровоизлияния.

Эксперт подчеркнул, что любые неврологические проблемы, включая тревожность и нарушения сна, должны стать поводом для обращения к неврологу и проведения обследования, в том числе МРТ головного мозга.