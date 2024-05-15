Врач Онищенко посоветовал родителям заранее ознакомиться с требованиями выбранного лагеря для ребенка | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 18:16 Врач Онищенко посоветовал родителям заранее ознакомиться с требованиями выбранного лагеря для ребенка

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Перед отправкой детей в лагерь родителям рекомендуется заранее зайти на сайт выбранного учреждения и узнать, какие требования к ребенку предусмотрены. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, у лагерей с санаторными группами должна быть лицензия на медицинскую деятельность. Также родителям необходимо сделать ребенку справку, что он не находился в контакте с больным инфекционным заболеванием.

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Кроме того, необходимо убедиться, что территории загородных детских оздоровительных учреждений были обработаны от клещей, отметил Онищенко.