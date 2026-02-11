Врач Олмос посоветовал не есть перед сном колбасу и сладости

Неправильный ужин может вызвать стресс у организма во время сна вместо его восстановления. Об этом сообщил врач Александр Олмос в беседе с Deia .

По словам эксперта, переработанное мясо, такое как колбасы, нарушает баланс микрофлоры кишечника и препятствует выработке мелатонина — гормона сна. Углеводы, включая хлеб, рис и макароны, приводят к резким скачкам уровня сахара в крови, что негативно влияет на качество ночного отдыха. Сладости повышают уровень кортизола и мешают выработке мелатонина.

Для улучшения качества сна Олмос рекомендовал употреблять вечером качественный белок и овощи. Это способствует борьбе с бессонницей и снижению хронического воспаления в организме, добавил aif.ru.