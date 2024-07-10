Врач Олими предупредил, что варикоз в запущенной стадии может вызвать тромбоз

Варикоз в запущенной стадии может вызвать появление тромбоза. Особенно стоит следить за своими венами женщинам, которые нередко страдают этим заболеванием, рассказал «Газете.ru» врач-хирург, флеболог Ширинбек Олими.

Как написал сайт kp.ru, при запущенной стадии варикоз чреват развитием трофической язвы на голенях.

«В запущенных стадиях варикоз проявляется в виде потемнения и уплотнения кожи ног, а также развитием трофической язвы на голенях. Осложнениями варикоза являются тромбозы подкожных вен», — сказал медик.

Чаще всего это заболевание развивается при малоподвижном образе жизни, ожирении и при генетической предрасположенности.