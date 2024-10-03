Врач Оганисян: неправильный прикус может усугублять морщины вокруг глаз

Стоматолог и ортодонт Анна Оганисян рассказала о влиянии прикуса на черты лица. Неправильное взаимоотношение зубных рядов усиливает некоторые признаки старения, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, данный дефект может приводить к напряжению круговой мышцы глаз, которая способна усугублять морщины в соответствующей области.
Врач отметила, что после исправления прикуса у пациента восстанавливается симметрия лица. Кроме того, результатом процедуры становится уменьшение провисания щек и подбородка, добавил сайт KP.RU.
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