Врач Одзиляева призвала не давать детям противовирусные ради профилактики

С началом посещения детского сада у детей часто возникают ОРВИ, насморк, кашель и температура. Педиатр Мария Одзиляева поделилась с « Газетой.ru » рекомендациями по этому поводу.

Как пояснила врач, адаптация к дошкольному учреждению включает не только эмоциональные, но и иммунологические вызовы. Большое количество детей в одном помещении способствует распространению инфекций. Стресс от адаптации и новые контакты также влияют на защитные функции организма.

«Не нужно думать, что ваш ребенок „слабенький“ — его иммунная система просто проходит „курс молодого бойца“, адаптируясь к новой среде», — отметила медик.

По ее словам, для поддержания иммунитета ребенка важны сбалансированное питание, режим дня, полноценный сон, физическая активность и гигиена. Одзиляева предостерегла от бесконтрольного приема БАДов, противовирусных средств и антибиотиков, которые могут нанести вред.