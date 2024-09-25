Врач О’Дрисколл посоветовал гипертоникам делать аэробные и кардиоупражнения

Людям, страдающим гипертонией, необходимо на постоянной основе делать аэробные или кардиоупражнения. Об этом написало издание Men Today, ссылаясь на врача и эксперта в области фитнеса Джейми О’Дрисколла.
По словам медика, именно такие физические нагрузки способствуют снижению артериального давления. Они увеличивают напряжение в мышцах, а затем вызывают резкий прилив крови при расслаблении, написала «Свободная пресса».
О’Дрисколл призвал делать планку хотя бы 30 секунд в день. Не менее эффективными являются приседания у стены, где колени должны быть согнуты под прямым углом.
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