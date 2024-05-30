Врач Одинаева: в жару лучше отказаться от игр на дворовых площадках с детьми

Родителям в жаркую погоду стоит отказаться от игр с детьми на дворовых площадках с пластиковыми, раскаленными от зноя горками. Об этом рассказала врач-педиатр Нисо Одинаева, сообщил сайт « Радио 1 ».

По словам специалиста, также необходимо ограничить пребывание ребенка на улице, снизить физические нагрузки и не допускать нахождения под прямыми солнечными лучами. Маленькие дети быстрее перегреваются на солнце, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, в жару из детского рациона рекомендуется исключить сладости, жирную и тяжелую пищу, мучные изделия, отметила врач.