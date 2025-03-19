Врач Объетанов: недолеченный отит может привести к разрыву барабанной перепонки

Отит — это группа воспалительных заболеваний уха. Если его не долечить, могут возникнуть серьезные осложнения. Оториноларинголог Антон Объетанов из медицинского центра «Синай» рассказал изданию «Страсти» , чем грозит отит и как его предотвратить.

Существуют две формы заболевания: наружный и средний отит. При наружном воспаляется кожа в области уха и редко — барабанная перепонка, при среднем — полость за ней.

Симптомы отита — зуд, боль и заложенность в ухе. Наружный отит обычно не вызывает осложнений, но если его не лечить, может начаться нагноение соседних органов. Иногда он приводит к разрыву барабанной перепонки.

При хроническом гнойном отите иногда образуется холестеатома. Это образование, состоящее из отмерших клеток кожи и других веществ. Ее рост может привести к повреждению лицевого нерва. Из-за этого возможны потеря мимики, слуха, головокружения и даже менингит.

Врач не советует заниматься самолечением. При дискомфорте в ушах нужно обратиться к врачу.