Врач Нурдаев: психоактивные вещества провоцируют биполярное расстройство

Биполярное расстройство относится к наиболее распространенным психическим нарушениям. Подробнее о недуге рассказал психиатр Виктор Нурдаев в беседе с « Известиями ».

По его словам, заболевание характеризуется сменой состояний повышенного эмоционального возбуждения и глубоких депрессий. В депрессивной фазе пациенты наблюдает снижение энергии и потерю способности ощущать позитивные эмоции.

Нурдаев уточнил, что развитие биполярного расстройства связано с генетической предрасположенностью, усугубляемой внешними факторами, такими как стресс или использование психоактивных веществ. Лечение включает медикаментозную терапию и психотерапевтическое сопровождение.