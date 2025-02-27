Врач Нурдаев: психоактивные вещества провоцируют биполярное расстройство

Биполярное расстройство относится к наиболее распространенным психическим нарушениям. Подробнее о недуге рассказал психиатр Виктор Нурдаев в беседе с «Известиями».
По его словам, заболевание характеризуется сменой состояний повышенного эмоционального возбуждения и глубоких депрессий. В депрессивной фазе пациенты наблюдает снижение энергии и потерю способности ощущать позитивные эмоции.
Нурдаев уточнил, что развитие биполярного расстройства связано с генетической предрасположенностью, усугубляемой внешними факторами, такими как стресс или использование психоактивных веществ. Лечение включает медикаментозную терапию и психотерапевтическое сопровождение.
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