Врач Новожилова рассказала, что острый гайморит на ранних стадиях можно вылечить без прокола
Врач-отоларинголог Елена Новожилова в беседе с «ФедералПресс» объяснила главные отличия хронического гайморита от острого, а также пояснила, можно ли вылечить заболевание без прокола.
По словам медика, во время острого гайморита у человека появляется сильная боль в области лица и головы. Болезнь также может сопровождаться высокой температурой, затрудненным дыханием и гнойными выделениями из носа. Хронический гайморит проявляется постоянной заложенностью носа и частой головной болью.
Острый гайморит, по словам медика, хорошо лечиться на ранних стадиях. Обычно для его лечения используют антибиотики, противовоспалительные препараты и сосудосуживающие средства. Прокол в данном случае не требуется, добавила она.