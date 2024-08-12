Врач Новожилова рассказала, что острый гайморит на ранних стадиях можно вылечить без прокола

Врач-отоларинголог Елена Новожилова в беседе с «ФедералПресс» объяснила главные отличия хронического гайморита от острого, а также пояснила, можно ли вылечить заболевание без прокола.

По словам медика, во время острого гайморита у человека появляется сильная боль в области лица и головы. Болезнь также может сопровождаться высокой температурой, затрудненным дыханием и гнойными выделениями из носа. Хронический гайморит проявляется постоянной заложенностью носа и частой головной болью.

Острый гайморит, по словам медика, хорошо лечиться на ранних стадиях. Обычно для его лечения используют антибиотики, противовоспалительные препараты и сосудосуживающие средства. Прокол в данном случае не требуется, добавила она.