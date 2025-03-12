Врач Новоселов: утрата обоняния может указывать на начало развития деменции

Гериатр и геронтолог Валерий Новоселов в беседе с « Радио 1 » заявил, что утрата обонятельных ощущений может служить тревожным сигналом начала развития деменции.

Способность ощущать запахи, отметил врач, тесно связана с функционированием определенных отделов мозга, входящих в состав лимбической и ретикулярной систем, которые играют ключевую роль в механизмах запоминания.

«В мозге все связано. Поэтому потеря обоняния — признак того, что что-то пошло не так. Для нейродегенеративных заболеваний самое основное — болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, для которых как раз характерны подобные нарушения в виде исчезания запахов», — пояснил медик.

По его словам, во время пандемии COVID-19 многие пациенты сталкивались с утратой обоняния и вкуса, что также свидетельствовало о поражениях нервной системы, добавили «Известия».