Врач Новоселов предложил заедать алкоголь картофелем и мясом на Новый год

Новогоднее торжество редко обходится без спиртного. Даже те, кто придерживаются принципов здорового образа жизни, зачастую позволяют себе бокал шампанского под звон курантов. Важно помнить о мерах предосторожности, чтобы сохранить приятные воспоминания о празднике. Кандидат медицинских наук Яков Новоселов в беседе с kp.ru перечислил несколько простых правил.

Контролируйте темп. Пик опьянения наступает примерно через 30–40 минут после выпивки, поэтому старайтесь делать паузы между рюмками. Торопливость может привести к тому, что вы не заметите момент перехода от легкого веселья к сильному опьянению.

Закуска важна. Хорошо подходят картофель и мясо, а вот комбинация жиров и алкоголя негативно сказывается на работе поджелудочной железы и печени.

Не смешивайте напитки. Если начнете с легких напитков, таких как пиво, а затем перейдете на более крепкие, есть риск, что праздник закончится раньше, чем хотелось бы.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете насладиться праздником и сохранить хорошее самочувствие.