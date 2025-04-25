Врач Новоселов порекомендовал пенсионерам проводить время на даче, где много зелени

Пожилым людям стоит принимать назначенные лекарства, одеваться по погоде и ограничить поездки в город, чтобы легче перенести перепады температуры. Об этом «Москве 24» рассказал врач-геронтолог Валерий Новоселов.

Он отметил, что у пожилых людей часто бывают заболевания сердца и суставов. Именно пенсионеры с такими патологиями сильнее страдают от изменений погоды.

«Организм хуже приспосабливается к внешним воздействиям», — процитировал MK.Ru специалиста.

При этом организм пожилых людей лучше переносит похолодание. Все дело в том, что на коже становится меньше капилляров, которые помогают справиться с жарой.

Врач порекомендовал пенсионерам проводить время на даче, где нет раскаленного асфальта, а много зелени.