Врач Новоселов назвал идею об увеличении продолжительности жизни положительным призывом в будущее

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о возможном увеличении средней продолжительности жизни до 150 лет. Свое мнение высказал геронтолог и гериатр Валерий Новоселов в беседе с aif.ru .

Врач назвал соответствующую инициативу положительным призывом в будущее, но подчеркнул, что за мечтами должны стоять реальные действия. Ключевым фактором успеха он считает вложение средств в развитие геронтологии как фундаментальной науки.

Новоселов заявил, что относится скептически к идее выращивания искусственных органов в контексте увеличения продолжительности жизни до 150 лет. По словам эксперта, важно сосредоточиться на вопросе сохранения ментальной и физической работоспособности человека.