Врач Новиков посоветовал ограничить потребление соли при повышенном давлении

Повышенное артериальное давление требует изменений образа жизни, таких как коррекция питания, нормализация сна и снижение избыточного веса. Об этом рассказал терапевт Александр Новиков в беседе со « Свободной прессой ».

Специалист посоветовал придерживаться диеты, богатой овощами, фруктами, содержащими калий и клетчатку, а также жирной рыбой, обеспечивающей организм омега-3 жирными кислотами.

Особенное внимание доктор призвал уделить потреблению соли, ограничив ее количество в рационе максимум пятью граммами ежедневно, учитывая содержание натрия в готовой пище. Кроме того, медик призвал отказаться от колбас, соленых закусок, копченостей, излишков красного мяса и жареной пищи, добавило ИА НСН.