Врач Низин: некачественные протеиновые добавки могут содержать тяжелые металлы

Уролог Павел Низин из медицинской компании «СберЗдоровье» рассказал в беседе с Ura.ru , влияют ли белковые добавки на почки.

По его словам, качественные продукты не нанесут вреда организму.

«Качественные протеиновые добавки, например сывороточный белок, казеин, растительные протеины, неопасны», — пояснил специалист.

Он также отметил, что такая пища усваивается организмом аналогично белкам из обычной еды — мяса, рыбы или молочных продуктов. Однако риски для здоровья возникают при употреблении некачественных добавок, которые могут содержать вредные примеси, например тяжелые металлы. Также опасно чрезмерное потребление искусственного белка за счет сокращения обычных продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами.