Врач Никонов посоветовал исключить из рациона кефир и квас при аллергии

Врачи Нижегородской областной детской больницы зафиксировали наличие спор плесневых грибов в воздухе. Об этом сообщил ИА «Время Н» главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов.

При наличии такой аллергии жителям советуют исключить из своего рациона ряд продуктов. В частности, речь идет о квасе, кефире, сыре, дрожжевом тесте, сахаре, фруктозе, виноградном соке и соленых огурцах.

Никонов отметил, что крапива достигла пика своего аллергенного пыления. Но скоро она уступит место полыни. Сезон пыления злаковых растений подходит к концу.

При аллергии на пыльцу полыни лучше избегать семечек, халвы, горчицы, кабачков, ароматизированного чая, а также лекарственных трав, таких, как ромашка и подорожник.

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