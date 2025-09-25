Врач Никитина рассказала о способности квашеных овощей продлевать молодость
Заготовка овощей на зиму — это возможность обогатить свой рацион витаминами в холодное время года. Диетолог Лариса Никитина в беседе с Ura.ru поделилась информацией о различных способах хранения плодов.
По словам врача, заморозка — самый эффективный метод, позволяющий сохранить наибольшее количество витаминов и минералов, так как овощи не подвергаются термической обработке.
Как пояснила медик, квашение и ферментация также полезны, поскольку в процессе образуются биологически активные вещества, сохраняется часть нутриентов и полезной микробиоты.
«Этот способ помогает от многих болезней и даже старения», — отметила эксперт.
Никитина обратила внимание на консервирование и сушку. В таком случае плоды сохраняют минимальное количество витаминов. Соление и квашение позволяют оставить около 75% витаминов.