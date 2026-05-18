Врач Никифоров заявил, что лихорадка Эбола не может закрепиться в России

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров сообщил в беседе с «Москвой 24» , что лихорадка Эбола не может закрепиться в России.

По его мнению, для распространения вируса в стране нет подходящих условий.

«Проблема эпидемии в Конго в том, что там другая культура. Заболевших на первых порах лечат шаманы, которые надеются на выздоровление», — отметил врач.

Он также объяснил, что лечится Эбола успешно, особенно на ранних стадиях. Если оказать пациенту помощь вовремя, то вероятность благоприятного исхода составляет 90%.