Врач Неустроев назвал сидячий образ жизни причиной болей в шее

Болевые ощущения в шейном отделе позвоночника могут спровоцировать сидячий образ жизни и переменчивая погода. Об этом рассказал врач-невролог Лаврентий Неустроев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также причиной дискомфорта в шее нередко является всем известный остеохондроз. Он в свою очередь может осложняться такими диагнозами, как грыжа межпозвоночного диска и остеопороз.

Кроме того, вызвать боли в шее способны компрессионные переломы, хлыстовые травмы, повреждение мышц и связочного аппарата, отметил Неустроев.

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