Врач Неустроев назвал повышенную раздражительность первым признаком мигрени

Боли при мигрени имеют определенную стадийность. Одним из первых признаков становится повышенная раздражительность, рассказал врач-невролог Лаврентий Неустроев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, затем возникает определенная аура мигренозной головной боли. Если вовремя не принять медикаменты, то мигренозные боли перейдут в настоящую мигрень.

Чаще всего сами пациенты очень хорошо понимают, когда у них начинается мигрень, отметил Неустроев.