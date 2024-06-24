Врач Неустроев назвал повышенную раздражительность первым признаком мигрени

Боли при мигрени имеют определенную стадийность. Одним из первых признаков становится повышенная раздражительность, рассказал врач-невролог Лаврентий Неустроев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, затем возникает определенная аура мигренозной головной боли. Если вовремя не принять медикаменты, то мигренозные боли перейдут в настоящую мигрень.

Чаще всего сами пациенты очень хорошо понимают, когда у них начинается мигрень, отметил Неустроев.

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