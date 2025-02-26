Врач Неудахина: избыток сахарозаменителей может привести к проблемам с пищеварением

Эндокринолог Вероника Неудахина медицинской компании «СберЗдоровье» в беседе с сайтом RT рассказала о различиях между сахарозаменителями и подсластителями.

Специалист отметила, что сахарозаменители — это натуральные вещества, встречающиеся во фруктах, а подсластители — искусственные, намного слаще сахара. Оба типа добавок менее калорийны, но имеют ограничения по дневной норме.

Заменители сахара полезны при контроле уровня глюкозы, например, при диабете. Важно соблюдать умеренность: избыток подсластителей может нарушить кишечную микрофлору, а чрезмерное употребление сахарозаменителей вызывает проблемы с пищеварением, предупредила врач Неудахина.