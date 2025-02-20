Врач Несвит предложила использовать гречневую муку для блинов на Масленицу

Врач высшей категории и нутрициолог Екатерина Несвит поделилась рекомендациями по здоровому питанию во время празднования Масленицы. Она подчеркнула важность соблюдения баланса и умеренности в еде, сообщила « Газета.ru ».

Медик предложила разнообразить рацион, используя различные виды муки для приготовления блинов. Так, гречневая придаст блюду уникальный вкус и обогатит его клетчаткой, а также полезными веществами.

«Цельнозерновая мука также будет отличным вариантом: она содержит больше витаминов и минералов, чем обычная пшеничная мука высшего сорта», — отметила эксперт.

Кроме того, Несвит посоветовала обратить внимание на овсяную, рисовую муку и кокосовую стружку. Такие ингредиенты сделают блины более легкими, добавили «Известия».