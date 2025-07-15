Врач Неронов рассказал, что черный перец противопоказан с большинством антибиотиков

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов сообщил «Газете.Ru» , что умеренное использование черного перца в пище не запрещено, но важно учитывать его способность влиять на процесс всасывания и действие лекарств.

Специалист пояснил, что черный перец стимулирует выработку желудочного сока и пищеварительных ферментов, что может изменить скорость и степень всасывания препаратов. Это особенно важно для лекарств с узким терапевтическим окном, где даже небольшие колебания концентрации в крови могут повлиять на эффективность или безопасность.

Во время болезни важно соблюдать сбалансированное питание. Острые и сильно приправленные блюда могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, изжогу или дискомфорт, особенно при приеме сильнодействующих лекарств, добавил доктор.

Поэтому врачи рекомендуют ограничить употребление приправ, включая черный перец, во время лечения, особенно в сочетании с алкоголем, который противопоказан с большинством антибиотиков и гипотензивных средств.