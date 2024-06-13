Врач Неронов призвал пить достаточное количество питьевой воды на пляже, чтобы избежать теплового удара

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с изданием РИАМО призвал россиян пить достаточное количество простой воды во время отдыха на пляже, а также большую часть времени находиться в тени. Таким образом, по словам медика, вы сможете избежать солнечного и теплового ударов.

Человек должен быть обеспечен хорошей циркуляцией воздуха. Также следует помнить, что лучшее время для загара — это период до 11:00 и после 16:00.

«Во время жаркого дня песок на пляже может стать очень горячим и вызвать ожоги на стопах. Рекомендуется носить обувь на пляже или выбираться на песок в утренние или вечерние часы», — процитировало издание «7 Дней» медика.

Пляжная обувь сможет защитить ноги не только от горячего песка, но и от острых предметов, которые остаются после отдыхающих.