Врач Неронов предупредил о рисках заражения опасными инфекциями из-за мышей в подвале

Мыши в подвалах и погребах могут стать источником пяти опасных инфекций. Об этом рассказал инфекционист Владимир Неронов в беседе с « Газетой.ru ».

По словам медика, речь идет об иерсиниозе, лептоспирозе, листериозе, токсоплазмозе и геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Некоторые из них передаются с фекалиями.

«Мышь справляет нужду, на, скажем, капусту, ее ест человек и заражается», — пояснил врач.

Лептоспироз, например, вызывает лихорадку, головную боль, боли в мышцах и в тяжелых случаях может повредить печень и почки. Как отметил Неронов, на данный момент специфической вакцины против большинства инфекций, передающихся грызунами, не существует.