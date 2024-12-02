Врач Неронов посоветовал включить в декабрьское меню морковь и свеклу

Гастроэнтеролог Владимир Неронов дал советы по организации рациона в декабре. В первый зимний месяц полезными остаются корнеплоды, отметил эксперт в беседе с РИАМО .

Врач посоветовал включить в меню морковь, свеклу, редьку и картофель.

«Эти продукты хорошо хранятся и, как правило, не требуют химической обработки. Кроме того, капуста — белокочанная, краснокочанная или брюссельская — сохраняет витамины, в частности витамин С, и клетчатку», — пояснил Неронов.

Говоря о фруктах, медик рекомендовал обратить внимание на зимние сорта яблок: «Антоновку» и «Симиренко». Также важно регулярно употреблять цитрусовые. Врач подчеркнул, что нужно выбирать продукты с органической сертификацией.