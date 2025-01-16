Врач Неронов: пища с плесенью способна спровоцировать развитие рака

Инфекционист Владимир Неронов предупредил в беседе с « Газетой.ru » об опасности микотоксинов, содержащихся в продуктах, пораженных плесенью, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.

Афлатоксин, являющийся самым известным микотоксином, продуцируемым плесневыми грибами, признан канцерогеном для человека. Его воздействие способно привести к возникновению рака печени. Другие микотоксины также обладают потенциальной канцерогенной активностью.

Врач отметил, что длительное употребление продуктов с высоким уровнем содержания микотоксинов может повредить ДНК и увеличить риск возникновения рака. Споры плесени также порой провоцируют развитие аллергических реакций и инфекционных заболеваний, добавил сайт KP.RU.