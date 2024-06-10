Врач Неронов: на пляже необходимо пить как можно больше обычной воды

Чтобы избежать перегревания на солнце и теплового удара, на пляже рекомендуется пить достаточное количество обычной негазированной воды. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также необходимо находиться в тени и при возможности обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Лучше не выходить на солнце и не загорать в период с 11:00 до 16:00, когда солнечная активность наиболее высокая.

Кроме того, в жару не рекомендуется ходить по песку. Так можно получить ожоги на стопах, отметил Неронов.

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