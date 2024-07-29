Врач Неронов: частое употребление грибов может привести к расстройству пищеварительной системы
Гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, сколько грибов можно съедать без вреда для здоровья. Слова эксперта опубликовало РИАМО.
Относительно безопасная порция — 150-200 граммов в неделю, отметил врач. Более частое употребление способно обернуться расстройством работы пищеварительной системы.
Неронов также посоветовал отказаться от данного блюда при хронических заболеваниях органов пищеварения в стадии обострения. Та же рекомендация касается детей дошкольного возраста.
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