Врач Нэнос предупредил об усилении аритмии при закаливании

Сегодня ледяные ванны стали популярны вновь. Сторонники криотерапии считают, что она помогает избавиться от мышечной боли, улучшить настроение и сон, ускорить метаболизм и даже похудеть. Однако врач Джорджиан Нэнос заявил, что эффект зависит от цели процедуры и состояния здоровья человека. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Popular Science .

Врач посоветовал новичкам начинать закаливание с воды температурой от +10 до +15 градусов и находиться в ней всего 30 секунд, постепенно увеличивая время до одной-двух минут.

«[Погружение в ледяную воду] может усугубить аритмию, поскольку на холоде усиливается оксидативный стресс и подавляется краткосрочная иммунная реакция», — предупредил медик.

Среди последствий — одышка и острая нагрузка на сердце. По словам Нэноса, в группе риска — пациенты с гипертонией, нарушениями ритма сердца и перенесенными инфарктами.