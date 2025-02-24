Врач Немова: ежедневные тренировки помогут одинаково хорошо владеть обеими руками

Врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Светлана Немова в беседе с изданием Ura.ru рассказала, как развить в себе навыки амбидекстера.

По ее словам, ежедневные тренировки помогут одинаково хорошо владеть обеими руками. Чтобы достичь результата, нужно систематически выполнять рутинные дела недоминирующей рукой — например, чистить зубы, принимать пищу или убираться.

Кроме того, для развития обоих полушарий мозга можно заниматься ментальной арифметикой или пройти индивидуальные программы улучшения когнитивных функций. Также подойдут виды спорта, где активно используются обе руки, например теннис. При этом медик уточнила, что важно не перегружать себя и не вызывать чрезмерного стресса и усталости.