Врач Нечаев рассказал, что упражнение с перекатом стоп поможет убрать тяжесть в ногах

Сидячий образ жизни и отсутствие движения могут привести к отекам и тяжести в ногах. Однако есть простые упражнения, которые можно делать прямо на рабочем месте, чтобы снять неприятные ощущения. Об этом рассказал врач Владимир Нечаев в беседе с сайтом KP.RU.

По словам эксперта, при выполнении тренировки важно обеспечить хорошую циркуляцию крови в конечностях.

«Это поможет „разогнать“ застойные явления и вернуть легкость вашим ногам», — пояснил медик.

Нечаев рекомендовал выполнять такие упражнения, как «перекаты стоп», «вперед-назад», «игра в Золушку», «круги стопами» и «собери камни». Эти движения активизируют кровоток и помогают снять усталость после долгого сидения.

