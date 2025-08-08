Врач Нечаев рассказал, что упражнение с перекатом стоп поможет убрать тяжесть в ногах

Сидячий образ жизни и отсутствие движения могут привести к отекам и тяжести в ногах. Однако есть простые упражнения, которые можно делать прямо на рабочем месте, чтобы снять неприятные ощущения. Об этом рассказал врач Владимир Нечаев в беседе с сайтом KP.RU.