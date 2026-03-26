Нутрициолог Банных назвала ферментированные продукты альтернативой фруктам в марте

Клинический нутрициолог Светлана Банных сообщила агентству РИА «Новости» , что в марте фрукты можно заменить ферментированными продуктами.

В качестве примера специалист привела квашеную капусту, которая содержит большое количество витамина C. Кроме того, по словам эксперта, хорошей заменой свежим фруктам могут стать вяленые и свежезамороженные ягоды, написал «Петербургский дневник».

Банных обратила внимание на то, что предпочтение стоит отдавать свежезамороженным ягодам, а не сухофруктам, так как в последних содержится больше сахаров.

«С ними нужно быть аккуратнее людям с нарушением углеводного и жирового обмена», — предупредила врач.