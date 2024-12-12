Врач Насыртдинова: слишком сильная потливость может говорить о раке или туберкулезе

Врач-эндокринолог Алия Насыртдинова рассказала, что сильная потливость, или гипергидроз, может быть признаком различных заболеваний и состояний. Среди них — злокачественная опухоль и туберкулез. Об этом сообщила UfaTime .

По словам специалиста, одной из причин потливости может быть диабет, так как повреждение нервов при этом заболевании влияет на работу потоотделительных желез. Патологии надпочечников, синдром Иценко-Кушинга и неврологические заболевания также могут вызывать потливость. Некоторые виды злокачественных опухолей также проявляются ночным потом, как и туберкулез, добавил ОТР.

У некоторых людей гипергидроз возникает из-за стресса и тревоги, которые активируют симпатическую нервную систему. Ожирение также может стать причиной повышенной потливости.

При появлении сильной потливости Насыртдинова рекомендует обратиться к врачу, сдать анализы на уровень гормонов и пройти другие необходимые исследования. Также стоит изменить образ жизни: пересмотреть рацион и добавить физическую нагрузку.