Врач Насыртдинова предупредила, что сахар и алкоголь снижают половое влечение

Сахар, алкоголь и фастфуд относятся к продуктам, снижающим половое влечение. Об этом в беседе с UfaTime.ru сообщила главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.

Как отметила медик, полуфабрикаты и обработанные продукты подавляют выработку тестостерона у мужчин. Сюда же относится и жирное мясо. Оно вредно не только за счет снижения либидо, но и за счет риска проблем с сердечно-сосудистой системой, написало ИА НСН.

Эндокринолог также призвала не злоупотреблять содержащими фитоэстрогены соевыми продуктами.