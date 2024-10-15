Врач Насыртдинова предупредила, что сахар и алкоголь снижают половое влечение

Сахар, алкоголь и фастфуд относятся к продуктам, снижающим половое влечение. Об этом в беседе с UfaTime.ru сообщила главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.
Как отметила медик, полуфабрикаты и обработанные продукты подавляют выработку тестостерона у мужчин. Сюда же относится и жирное мясо. Оно вредно не только за счет снижения либидо, но и за счет риска проблем с сердечно-сосудистой системой, написало ИА НСН.
Эндокринолог также призвала не злоупотреблять содержащими фитоэстрогены соевыми продуктами.
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