Врач Нагори назвала желтые наросты на веках признаком высокого холестерина

Высокий уровень холестерина может стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому за этим показаиелем нужно все время следить. Об этом рассказала getsurrey.co.uk врач Сая Нагори, сообщила Мойка78 .

По ее словам, есть внешние признаки, по которым можно предположить, что у человека зашкаливает холестерин. Во-первых, это образования желтого цвета на верхних и нижних веках.

Кроме того, вокруг роговицы может появляться кольцо светлого, голубого или сероватого цвета. Наконец, в глазу может «поселиться» капля жира, называемая бляшкой Холленхорста. При обнаружении этих признаков нужно сдать анализ и сразу обратиться к врачу.