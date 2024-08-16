Врач Нагиева: добавки с омега-3 опасны при болезнях сердца

Добавки с жирными кислотами омега-3 опасны для здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они могут спровоцировать внутренние кровотечения, рассказала врач-гастроэнтеролог Амалия Нагиева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при патологиях сердца такие добавки повышают риск возникновения мерцательной аритмии. Также омега-3 нельзя принимать при тяжелых травмах, после операций и при нарушениях свертываемости крови, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, добавки с жирными кислотами противопоказаны людям с аллергией на рыбу и пациентам с признаками нарушения функции печени, отметила Нагиева.

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