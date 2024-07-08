Врач Муртазина: в жару клонит в сон из-за дефицита энергии

В жаркую погоду организм сталкивается с дополнительной нагрузкой, из-за чего у человека появляется чувство сонливости. Об этом рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, перегревание организма требует дополнительной энергии для охлаждения тела, именно ее дефицит приводит к утомлению. Также усталость появляется из-за дегидратации, поскольку в жару человек теряет больше жидкости через пот, сообщили «Известия».

Чтобы предотвратить чрезмерную сонливость, Муртазина посоветовала избегать длительного пребывания на солнце, пить побольше воды и отдыхать в прохладных помещениях.