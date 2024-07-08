Врач Муртазина рассказала, что во время жары может клонить на сон из-за дефицита энергии

Существует несколько причин, почему во время жаркой погоды человеку хочется спать. Одна из них — дефицит энергии, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Аделина Муртазина.

Дело в том, что перегревание организма требует дополнительной энергии для охлаждения тела, что может привести к чувству сонливости.

«В жару мы теряем больше жидкости через пот, что может привести к дегидратации. Даже небольшая дегидратация может вызвать усталость и сонливость», — добавила эндокринолог.

Еще одной причиной сонливости могут быть изменения в циркадном ритме. Именно он регулирует наше бодрствование и сон, пояснила медик.