Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с Life дала советы россиянам, какие продукты должны преобладать в рационе у женщин, а какие у мужчин.

По ее словам, женщины особенно нуждаются в железе, тогда как в мужской рацион желательно ввести больше цинка. Много железа содержится в шпинате, красном мясе, бобовых и орехах. Кроме того, бобовые богаты фитоэстрогенами и рекомендуются к употреблению дамам старшего возраста.

Цинк, как пояснила Мухина, участвует в синтезе тестостерона. Его можно найти в морепродуктах, мясе и цельнозерновом хлебе. Врач также призвала мужчин сократить потребление сахара и кофе, а женщин — уменьшить дозу кофеина.