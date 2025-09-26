Врач Мухина указала на последствия использования обогревателей во время сна

Спать с включенным обогревателем — плохая идея, потому что это опасно и с точки зрения противопожарной безопасности, и для здоровья. Врач инфекционист-дерматолог Марият Мухина рассказала Life.ru о негативных последствиях использования обогревателей во время сна.

По словам врача, температура воздуха выше 21 градуса нарушает терморегуляцию организма, что негативно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нейроэндокринную системы.

Эксперт предупреждает: перегрев увеличивает секрецию лептина, грелина и кортизола, а повышение ночной температуры ведет к повышению температуры тела и снижению активности пируватдегидрогеназы — фермента, отвечающего за энергетические запасы клеток. Это влияет на работу митохондрий и сокращает продолжительность их жизни.

Также повышенная температура вызывает расширение периферических сосудов, усиление синтеза воспалительных цитокинов и окислительный стресс. В головном мозге подобные процессы негативно влияют на консолидацию памяти, нейрогенез и разрушают нейронные связи, что может привести к развитию деменции.