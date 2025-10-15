Врач Мухина указала, что неправильные парты в школах деформируют позвоночник детей

Использование гаджетов может привести к нарушениям сна и формированию «неправильного» чувства голода у детей. Сидячий образ жизни, в свою очередь, становится причиной проблем с позвоночником и суставами. Такую информацию представила врач-диетолог Марият Мухина в разговоре с ИА НСН .

«Сегодня у детей нарушена гигиена сна из-за гаджетов, игр, смартфонов. Идет выработка дешевого серотонина, дофамина и гормона стресса — кортизола. Яркий свет гаджетов перед сном ухудшает выработку мелатонина, регуляцию и глубину сна, а также стимулирует выработку гормона голода грелина. На следующий день будет не то что повышенный аппетит, а настоящая полифагия и выбор более калорийной пищи», — отметила специалист.

Доктор также указала на проблемы со здоровьем из-за неправильных парт. По словам врача, плоские парты становятся причиной деформации позвоночника и шейного отдела у детей. На сегодняшний день практически у всех школьников есть сколиоз, а 45% имеют вальгусные деформации коленных суставов, подчеркнула Мухина.