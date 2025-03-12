Врач Мухина: ухудшение зрения и слуха может быть симптомом гиповитаминоза

По словам врача, при дефиците витамина А ухудшаются зрение и слух, так как он участвует в синтезе эластина. Недостаток нутриента может вызвать сухость кожи, проблемы с зубами и деснами, а также с желудочно-кишечным трактом.

«Поэтому каждый весной должен съедать по одной целой морковь, чтобы предотвратить именно гиповитаминоза витамина А», — заявила медик.

Если человек чувствует усталость и плохо спит, добавила эксперт, это может быть нехватка витаминов группы В, которые содержатся в молочных продуктах, мясе и злаках. Недостаток витамина D вызывает усталость, ухудшение состояния кожи и выпадение волос.