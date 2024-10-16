Врач Мухина рассказала, что процесс мытья рук должен занимать не менее 30 секунд

Врач-инфекционист Марият Мухина в разговоре с Life рассказала, что многие люди используют неправильную технику для мытья рук. Основной ошибкой, по ее словам, является сокращение времени на процесс.

Есть те, кто игнорируют межпальцевые пространства, тыльную сторону и область под ногтями. Из-за этого микробы очень быстро скапливаются на коже. Процесс мытья должен занимать от 30 секунд до одной минуты.

Инфекционист пояснила, что мыть руки просто водой неправильно, поскольку мыло помогает разрушить жиры и микроорганизмы. Мыло без антибактериальных свойств также вполне справится с удалением микробов, добавила врач.